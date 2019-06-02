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Запорожская АЭС досрочно подключила 4 энергоблок после ремонта

Новости » Энергетика    02.06.2019 - 23:23
Запорожская АЭС досрочно подключила 4 энергоблок после ремонта
Фото: ЗАЭС (из открытых источников)

В настоящее время в работе АЭС находится 5 энергоблоков

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) в ночь на воскресенье подключила к сети энергоблок №4 после завершения среднего ремонта, который был начат 7 марта 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЗАЭС.

Сообщается, что подключение к сети состоялось 1 июня 2019 года в 23:43. В настоящее время в работе АЭС находится пять энергоблоков. Энергоблок №2 и дальше находится на плановом капитальном ремонте.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - сообщили на ЗАЭС.

Отметим, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей АЭС в Европе и имеет 6 энергоблоков с мощностью в 6 ГВт.

Ранее РБК-Украина сообщало, на Ровенской АЭС отключили третий энергоблок. На РАЭС сообщили, что блок был выключен в субботу, 25 мая, в 08:14 в соответствии с согласованной заявкой из-за неисправности в системе продувки первого контура, по состоянию на 08:30 в работе находится три энергоблока с суммарной нагрузкой в 1810 МВт.

Напомним, что на Ровенской АЭС произошел пожар. Возгорание было зафиксировано в 21:04 30 апреля, вследствие него произошло аварийное отключение третьего энергоблока электростанции.

 

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Новости Украины Запорожская АЭСэнергоблок
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