На Запорожской АЭС критическая ситуация. Не хватает запчастей и материалов, - разведка

"На Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время захвата станции вражеский снаряд разорвался вблизи энергоблока. Из-за этого произошла утечка масла. Сотрудники станции были вынуждены залить в контур отработанное масло.

Работа на АЭС сейчас ведется вахтовым методом, персон меняется раз в неделю. Оккупанты забирают у работников все личные вещи, особенно телефоны.

Российские солдаты, охраняющие станцию, размещены в гостинице "Украина" и в помещениях профилактория АЭС. Также оккупанты занимают квартиры местных жителей, которые выехали из Энергодара.

Российские представители на станции изучают возможности для присоединения Запорожской АЭС к энергосистеме РФ, однако пока это невозможно.