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На Запорожской АЭС критическая ситуация. Не хватает запчастей и материалов, - разведка

Фото: на Запорожской АЭС критическая ситуация (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты создаются на Запорожской АЭС критическую ситуацию, ставя под угрозу безопасную работу станции. Там не хватает запчастей и материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

"На Запорожской АЭС сложилась критическая ситуация по обеспечению стабильной и безопасной работы станции. Практически отсутствуют запчасти и расходные материалы", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время захвата станции вражеский снаряд разорвался вблизи энергоблока. Из-за этого произошла утечка масла. Сотрудники станции были вынуждены залить в контур отработанное масло.

Работа на АЭС сейчас ведется вахтовым методом, персон меняется раз в неделю. Оккупанты забирают у работников все личные вещи, особенно телефоны.

Российские солдаты, охраняющие станцию, размещены в гостинице "Украина" и в помещениях профилактория АЭС. Также оккупанты занимают квартиры местных жителей, которые выехали из Энергодара.

Российские представители на станции изучают возможности для присоединения Запорожской АЭС к энергосистеме РФ, однако пока это невозможно.

Напомним, вчера появилась информация, что Запорожскую АЭС могут полностью отключить.

В Энергоатоме заявили, что эта информация не соответствует действительности, поэтому никакого отключения не будет.

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Запорожская АЭС