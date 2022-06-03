На Запорізькій АЕС критична ситуація. Не вистачає запчастин та матеріалів, - розвідка

"На Запорізькій АЕС склалась критична ситуація щодо забезпечення стабільної та безпечної роботи станції. Практично відсутні запчастини та витратні матеріали", - йдеться у повідомленні.

Крім того, під час захоплення станції ворожий снаряд розірвався поблизу енергоблока. Через це стався витік оливи. Співробітники станції були вимушені залити в контур відпрацьовану оливу.

Робота на АЕС зараз ведеться вахтовим методом, персон змінюється раз в тиждень. Окупанти забирають у працівників всі особисті речі, особливо телефони.

Російські солдати, які охороняють станцію, розміщені в готелі "Україна" та в приміщеннях профілакторію АЕС. Також окупанти займають квартири місцевих жителів, які виїхали з Енергодару.

Російські представники на станції вивчають можливості для приєднання Запорізької АЕС до енергосистеми РФ, проте поки що це неможливо.