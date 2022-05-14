На Запорожском направлении военные РФ пытаются улучшить свое тактическое положение, - ОВА

На Запорожском направлении российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение, продолжая ведение воздушной разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА

"На Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня, пытаясь улучшить свое тактическое положение и продолжал ведение воздушной разведки", - говорится в сообщении.

В свою очередь, украинские военные продолжают уничтожать бронетехнику, минометы, грузовые автомобили и личный состав вражеских оккупационных войск РФ.