На Запорожском направлении военные РФ пытаются улучшить свое тактическое положение, - ОВА

На Запорожском направлении российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение, продолжая ведение воздушной разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА
"На Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня, пытаясь улучшить свое тактическое положение и продолжал ведение воздушной разведки", - говорится в сообщении.
В свою очередь, украинские военные продолжают уничтожать бронетехнику, минометы, грузовые автомобили и личный состав вражеских оккупационных войск РФ.
Как сообщалось, в среду, 11 мая, российские оккупанты целый день обстреливали жилые районы и инфраструктуру Камышевашской территориальной общины Запорожской области, в результате чего было разрушено около 60 домов мирных жителей.
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