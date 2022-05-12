Оккупанты целый день обстреливали Запорожскую область. Разрушено около 60 жилых домов, - ОВА

В среду, 11 мая, российские оккупанты целый день обстреливали жилые районы и инфраструктуру Камышевашской территориальной общины Запорожской области, в результате чего было разрушено около 60 домов мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Запорожской областной военной администрации.

Кроме того, в результате атаки трое гражданских получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб.

Военные РФ не прекращали россияне и обстрелы Орехова. Третьи сутки подряд интенсивность артиллерийских атак по городу не утихают. Враг поставил цель уничтожить дома мирных жителей, студенческие общежития, больницу города. Сегодня российская ракета попала в элеватор.

Решением Ореховского городского совета 13 мая 2022 с 18:00 начнется удлиненный комендантский час на территории города. До 6 утра 16 мая горожанам будет запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специальных пропусков. Из дома можно выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие или выгулять домашнего питомца.