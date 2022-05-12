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Оккупанты целый день обстреливали Запорожскую область. Разрушено около 60 жилых домов, - ОВА

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Четверг 12 мая 2022 00:35
Оккупанты целый день обстреливали Запорожскую область. Разрушено около 60 жилых домов, - ОВА Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

В среду, 11 мая, российские оккупанты целый день обстреливали жилые районы и инфраструктуру Камышевашской территориальной общины Запорожской области, в результате чего было разрушено около 60 домов мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Запорожской областной военной администрации.

Кроме того, в результате атаки трое гражданских получили ранения разной степени тяжести, один человек погиб.

Военные РФ не прекращали россияне и обстрелы Орехова. Третьи сутки подряд интенсивность артиллерийских атак по городу не утихают. Враг поставил цель уничтожить дома мирных жителей, студенческие общежития, больницу города. Сегодня российская ракета попала в элеватор.

Решением Ореховского городского совета 13 мая 2022 с 18:00 начнется удлиненный комендантский час на территории города. До 6 утра 16 мая горожанам будет запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специальных пропусков. Из дома можно выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие или выгулять домашнего питомца.

Напомним, российские военные обстреляли окрестности Николаева запрещенными кассетными боеприпасами.

Мы также писали о том, что оккупанты в Донецкой области за сутки убили трех мирных жителей.

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Война России против Украины Запорожская область
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