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На Запорізькому напрямку військові РФ намагаються покращити своє тактичне становище, - ОВА

Фото: РФ намагається покращити своє тактичне становище на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Запорізькому напрямку російські військові намагаються покращити своє тактичне положення, продовжуючи ведення повітряної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"На Запорізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ зі ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню та намагається покращити своє тактичне положення та продовжував ведення повітряної розвідки", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, українські військові продовжують нищити бронетехніку, міномети, вантажні автомобілі та особовий склад ворожих окупаційних військ РФ.

Як повідомлялось, у середу, 11 травня, російські окупанти цілий день обстрілювали житлові райони та інфраструктуру Комишуваської територіальної громади Запорізької області, в результаті чого було зруйновано близько 60 будинків мирних жителів.

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Запорожская область