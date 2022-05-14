На Запорізькому напрямку військові РФ намагаються покращити своє тактичне становище, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"На Запорізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ зі ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню та намагається покращити своє тактичне положення та продовжував ведення повітряної розвідки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, у середу, 11 травня, російські окупанти цілий день обстрілювали житлові райони та інфраструктуру Комишуваської територіальної громади Запорізької області, в результаті чого було зруйновано близько 60 будинків мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.