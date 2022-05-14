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На Запорожском направлении военные РФ пытаются улучшить свое тактическое положение, - ОВА

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Запорожье, Суббота 14 мая 2022 09:17
На Запорожском направлении военные РФ пытаются улучшить свое тактическое положение, - ОВА Фото: РФ пытается улучшить свое тактическое положение на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На Запорожском направлении российские военные пытаются улучшить свое тактическое положение, продолжая ведение воздушной разведки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА

"На Запорожском направлении враг обстреливал подразделения наших войск из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня, пытаясь улучшить свое тактическое положение и продолжал ведение воздушной разведки", - говорится в сообщении.

В свою очередь, украинские военные продолжают уничтожать бронетехнику, минометы, грузовые автомобили и личный состав вражеских оккупационных войск РФ.

Как сообщалось, в среду, 11 мая, российские оккупанты целый день обстреливали жилые районы и инфраструктуру Камышевашской территориальной общины Запорожской области, в результате чего было разрушено около 60 домов мирных жителей.

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