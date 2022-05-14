ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Запорізькому напрямку військові РФ намагаються покращити своє тактичне становище, - ОВА

Новость на русском →
Запоріжжя, Субота 14 травня 2022 09:17
На Запорізькому напрямку військові РФ намагаються покращити своє тактичне становище, - ОВА Фото: РФ намагається покращити своє тактичне становище на Запорізькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Запорізькому напрямку російські військові намагаються покращити своє тактичне положення, продовжуючи ведення повітряної розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

"На Запорізькому напрямку ворог обстрілював підрозділи наших військ зі ствольної артилерії великої потужності та реактивних систем залпового вогню та намагається покращити своє тактичне положення та продовжував ведення повітряної розвідки", - йдеться в повідомленні.

Своєю чергою, українські військові продовжують нищити бронетехніку, міномети, вантажні автомобілі та особовий склад ворожих окупаційних військ РФ.

Як повідомлялось, у середу, 11 травня, російські окупанти цілий день обстрілювали житлові райони та інфраструктуру Комишуваської територіальної громади Запорізької області, в результаті чого було зруйновано близько 60 будинків мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС