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В Запорожском горсовете разоблачили присвоение госсредств

Новости » Происшествия     13.02.2020 - 13:16
В Запорожском горсовете разоблачили присвоение госсредств
Фото: Запорожский горсовет (из открытых источников)

Руководителю одного из департаментов Запорожского горсовета и еще двум лицам объявлено подозрение

По процессуальному руководству прокуратуры Запорожской области руководителю одного из департаментов Запорожского горсовета и еще двум лицам объявлено подозрение в присвоении 1,5 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, руководство одного из департаментов Запорожского горсовета заключило договоры с коммерческой структурой на замену повысительных насосов в многоквартирных домах Запорожья. Однако, большинство заявленных работ фактически не было выполнено.

"Кроме того, на более чем 30 объектах работы выполнены не в полном объеме. Такие действия не только поставили под угрозу жизнеобеспечение жителей многоэтажек Запорожья, но и нанесли ущерб бюджету", - говорится в сообщении.

Напомним, правоохранители разоблачили заместителя директора департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета в растрате государственных средств на сумму почти 2 млн гривен.

Ранее сообщалось, что Офис генерального прокурора начал расследование по факту хищения при строительстве участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь с электродепо в Подольском районе Киева.

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