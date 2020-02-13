У Запорізькій міськраді викрили привласнення держкоштів

Фото: Запорізька міськрада (з відкритих джерел)

Керівнику одного з департаментів Запорізької міськради і ще двом особам оголошено підозру

За процесуального керівництва прокуратури Запорізької області керівнику одного з департаментів Запорізької міськради і ще двом особам оголошено підозру у привласненні 1,5 млн грн бюджетних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, керівництво одного з департаментів Запорізької міськради уклали договори з комерційною структурою на заміну підвищувальних насосів в багатоквартирних будинках Запоріжжя. Однак, більшість заявлених робіт фактично не була виконана.

"Крім того, на більше ніж 30 об’єктах роботи виконані не в повному обсязі. Такі дії не лише поставили під загрозу життєзабезпечення мешканців багатоповерхівок Запоріжжя, але й завдавати збитків бюджету", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці викрили заступника директора департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради у розтраті державних коштів на суму майже 2 млн гривень.

Раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора почав розслідування за фактом розкрадання при будівництві ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі Києва.