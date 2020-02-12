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В Запорожском горсовете разоблачили хищения при реконструкции отопительных систем

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Руководитель департамента ЖКХ присвоил 1,2 млн гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила хищение около 1,2 млн гривен бюджетных средств руководителем одного из департаментов Запорожского городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что средства выделялись на реконструкцию систем отопления и водоснабжения многоквартирных домов города.

"Руководство департамента по управлению жилищно-коммунальным хозяйством Запорожского городского совета заключили договора с коммерческой структурой на более десяти миллионов гривен. Средства были выделены на замену насосов центрального отопления и холодного водоснабжения в многоквартирных домах Запорожья", - рассказали в СБУ.

Во время проведения экспертизы было зафиксировано, что на более чем 30 объектах работы выполнены не в полном объеме, а оборудование покупалось по завышенным ценам. Участники схемы вывели в "тень" и присвоили около 1,2 млн гривен.

Также в СБУ отметили, что некачественное выполнение работ поставило под угрозу жизнеобеспечения жителей многоэтажек.

Руководителю департамента Запорожского горсовета и двум коммерсантам объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно с Национальной полицией и СБУ провели обыски в Николаевской областной государственной администрации (ОГА). Чиновников подозревают в незаконном завладении земельным участком водного фонда.

Также РБК-Украина писало, что СБУ предотвратила дестабилизацию энергетической системы Украины.

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