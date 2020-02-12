У Запорізькій міськраді викрили розкрадання при реконструкції опалювальних систем

Служба безпеки України (СБУ) викрила розкрадання близько 1,2 млн гривень бюджетних коштів керівником одного з департаментів Запорізької міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що кошти виділялися на реконструкцію систем опалення та водопостачання багатоквартирних будинків міста.

"Керівництво департаменту по управлінню житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради уклали угоди з комерційною структурою на більш десяти мільйонів гривень. Кошти були виділені на заміну насосів центрального опалення та холодного водопостачання в багатоквартирних будинках Запоріжжя", - розповіли в СБУ.

Під час проведення експертизи було зафіксовано, що на більш ніж 30 об'єктах роботи виконані не в повному обсязі, а обладнання купувалося за завищеними цінами. Учасники схеми вивели в "тінь" і привласнили близько 1,2 млн гривень.

Також у СБУ зазначили, що неякісне виконання робіт поставило під загрозу життєзабезпечення жителів багатоповерхівок.

Керівнику департаменту Запорізької міськради та двох комерсантам оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно з Національною поліцією і СБУ провели обшуки в Миколаївської обласної державної адміністрації (ОДА). Чиновників підозрюють у незаконному заволодінні земельною ділянкою водного фонду.

Також РБК-Україна писало, що СБУ запобігла дестабілізацію енергетичної системи України.