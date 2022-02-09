На запорожских мостах через Днепр стартовало строительство железнодорожного путепровода

Служба автомобильных дорог в Запорожской области обнародовала демонстрационное видео модели железнодорожного путепровода, который станет частью Автотранспортной магистрали через Днепр, строящейся по программе Владимира Зеленского "Большая стройка".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube.
На видео можно увидеть, как будет выглядеть само сооружение и проезд транспорта под железной дорогой.
Как отмечают в ведомстве, под путепроводом (сооружение №18) со стороны улицы Тюленина будет проходить заезд на вантовый мост, открытый 22 января этого года.
Сейчас на сооружении выполняются работы по разработке грунта котлована промежуточной опоры №1, а также выполняется вибропогружение шпунтовых свай на промежуточной опоре №2.
Сама автотранспортная магистраль создается по принципу непрерывного движения и будет иметь длину более 9 км. Она состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 26 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.
Напомним, 22 января этого года в Запорожье президент Украины Владимир Зеленский открыл первую часть крупнейшего вантового моста в Украине, входящего в состав Автотранспортной магистрали через Днепр.
Как сообщал заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко, ранее, в декабре 2020 года, в Запорожье открыли проезд первым проездом балкового моста, который соединил район Бабурка и остров Хортица через реку Старый Днепр.