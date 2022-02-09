На запорожских мостах через Днепр стартовало строительство железнодорожного путепровода

На видео можно увидеть, как будет выглядеть само сооружение и проезд транспорта под железной дорогой.

Как отмечают в ведомстве, под путепроводом (сооружение №18) со стороны улицы Тюленина будет проходить заезд на вантовый мост, открытый 22 января этого года.

Сейчас на сооружении выполняются работы по разработке грунта котлована промежуточной опоры №1, а также выполняется вибропогружение шпунтовых свай на промежуточной опоре №2.

Сама автотранспортная магистраль создается по принципу непрерывного движения и будет иметь длину более 9 км. Она состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 26 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.