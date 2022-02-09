RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На запорізьких мостах через Дніпро стартувало будівництво залізничного шляхопроводу

Автор: Наталія Гурковська

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області оприлюднила демонстраційне відео моделі залізничного шляхопроводу, який стане частиною Автотранспортної магістралі через Дніпро, що будується за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube.

На відео можна побачити, як виглядатиме сама споруда та проїзд транспорту під залізницею.

Як зазначають у відомстві, під шляхопроводом (споруда № 18) з боку вулиці Тюленіна буде проходити заїзд на вантовий міст, який був відкритий 22 січня цього року.

Наразі на споруді виконуються роботи з розробки ґрунту котловану проміжної опори №1, а також виконується віброзанурення шпунтових паль на проміжній опорі №2.

Сама Автотранспортна магістраль створюється за принципом безперервного руху і матиме завдовжки понад 9 км. Вона складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 26 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Нагадаємо, 22 січня цього року у Запоріжжі президент України Володимир Зеленський відкрив першу частину найбільшого вантового мосту в Україні, який є складовою Автотранспортної магістралі через Дніпро.

Як повідомляв заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, раніше, у грудні 2020 року, в Запоріжжі відкрили проїзд першим проїздом балкового мосту, який з'єднав район Бабурка та острів Хортиця через річку Старий Дніпро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво