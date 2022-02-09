На запорізьких мостах через Дніпро стартувало будівництво залізничного шляхопроводу

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області оприлюднила демонстраційне відео моделі залізничного шляхопроводу, який стане частиною Автотранспортної магістралі через Дніпро, що будується за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube.
На відео можна побачити, як виглядатиме сама споруда та проїзд транспорту під залізницею.
Як зазначають у відомстві, під шляхопроводом (споруда № 18) з боку вулиці Тюленіна буде проходити заїзд на вантовий міст, який був відкритий 22 січня цього року.
Наразі на споруді виконуються роботи з розробки ґрунту котловану проміжної опори №1, а також виконується віброзанурення шпунтових паль на проміжній опорі №2.
Сама Автотранспортна магістраль створюється за принципом безперервного руху і матиме завдовжки понад 9 км. Вона складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 26 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.
Нагадаємо, 22 січня цього року у Запоріжжі президент України Володимир Зеленський відкрив першу частину найбільшого вантового мосту в Україні, який є складовою Автотранспортної магістралі через Дніпро.
Як повідомляв заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко, раніше, у грудні 2020 року, в Запоріжжі відкрили проїзд першим проїздом балкового мосту, який з'єднав район Бабурка та острів Хортиця через річку Старий Дніпро.