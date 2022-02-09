На запорізьких мостах через Дніпро стартувало будівництво залізничного шляхопроводу

На відео можна побачити, як виглядатиме сама споруда та проїзд транспорту під залізницею.

Як зазначають у відомстві, під шляхопроводом (споруда № 18) з боку вулиці Тюленіна буде проходити заїзд на вантовий міст, який був відкритий 22 січня цього року.

Наразі на споруді виконуються роботи з розробки ґрунту котловану проміжної опори №1, а також виконується віброзанурення шпунтових паль на проміжній опорі №2.

Сама Автотранспортна магістраль створюється за принципом безперервного руху і матиме завдовжки понад 9 км. Вона складається з шести транспортних розв’язок, у складі яких 26 штучних споруд, у тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.