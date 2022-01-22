Зеленский на открытии моста в Запорожье: сегодня мы объединяем страну не только словами
Президент Владимир Зеленский в День Соборности Украины открыл в Запорожье вантовый мост, соединивший центр города с островом Хортица. Объект, который простаивал 16 лет и был одним из самых известных недостроев, завершили по программе "Большая стройка" всего за 20 месяцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Сегодня мы объединяем наше государство не только словами. Сегодня мы открываем самый высокий мост в Украине", - заявил глава государства, поздравив жителей Запорожья и всей Украины с Днем Соборности.
Он напомнил, что с момента начала строительства выросло целое поколение запорожцев, а в государстве сменилось четыре президента, передававших этот недострой друг другу в наследство.
"Но все это уже в прошлом. Сегодня мы, наконец, соединяем центр Запорожья и Хортицы. Каждый день жители города будут добираться на работу и учебу быстрее. А значит - по-человечески, удобнее. А архитектурная подсветка моста будет радовать глаз всех запорожцев", - сказал он.
Владимир Зеленский также заявил, что работы на Запорожских мостах велись круглосуточно и без перерывов. Этот объект стал одним из самых масштабных в программе "Большая стройка". Он состоит из балкового и вантового мостов, автомагистрали протяженностью более 9 км, 6 транспортных развязок и 26 искусственных сооружений. Движение по первой части меньшего, балкового моста, открыли в конце 2020 года.
"Наша конечная цель - полностью достроить этот комплекс мостов в обе стороны. Поэтому верховая часть вантового моста - только начало. Но, согласитесь, очень хорошее. 150 метров, или небоскреб в 50 этажей - это высота его пилона. 5 футбольных полей один за другим - это его длина. Более 6 тыс. тонн, или 100 самолетов "Мрия" - это вес всего сооружения. Мы делаем. Мы продолжаем строить Украину", - подчеркнул президент.
Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в течение первых 2 лет реализации программы "Большая стройка" было восстановлено 560 мостов и мостовых переходов. Задание на следующие 2 года - отремонтировать и построить еще 810 объектов, среди которых Запорожские мосты и новый мост в Кременчуге и Ямполе.