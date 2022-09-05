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Запорожская АЭС продолжает работать с нарушениями норм: какая ситуация на станции

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Энергодар, Понедельник 05 сентября 2022 11:39
Запорожская АЭС продолжает работать с нарушениями норм: какая ситуация на станции Фото: Запорожская АЭС работает с рисками радиационной и пожарной безопасности (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталья Юрченко

Запорожская АЭС продолжает работать с рисками радиационной и пожарной безопасности. К сети подключен только 6 энергоблок станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

По состоянию на 10:00 ситуация на АЭС контролируемая, замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет.

В работе остается лишь 6 энергоблок, который подает энергию в сеть Украины и обеспечивает собственные потребности. После очередного обстрела оккупантов 5 энергоблок был отключен от энергосистемы.

Российская армия продолжает находиться на площадке ЗАЭС, а в машинных залах 1-го и 2-го блоков расположены грузовики с оружием и боеприпасами.

Миссия МАГАТЭ продолжает работу на Запорожской АЭС.

Напомним, сегодня стало известно, что четверо экспертов МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, на станции остались двое представителей.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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