Запорожская АЭС продолжает работать с нарушениями норм: какая ситуация на станции
Запорожская АЭС продолжает работать с рисками радиационной и пожарной безопасности. К сети подключен только 6 энергоблок станции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".
По состоянию на 10:00 ситуация на АЭС контролируемая, замечаний к работе оборудования и систем безопасности пока нет.
В работе остается лишь 6 энергоблок, который подает энергию в сеть Украины и обеспечивает собственные потребности. После очередного обстрела оккупантов 5 энергоблок был отключен от энергосистемы.
Российская армия продолжает находиться на площадке ЗАЭС, а в машинных залах 1-го и 2-го блоков расположены грузовики с оружием и боеприпасами.
Миссия МАГАТЭ продолжает работу на Запорожской АЭС.
Напомним, сегодня стало известно, что четверо экспертов МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС, на станции остались двое представителей.
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