Запорізька АЕС продовжує працювати з порушеннями норм: яка ситуація на станції
Запорізька АЕС продовжує працювати з ризиками радіаційної та пожежної безпеки. До мережі підключений лише 6 енергоблок станції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".
Станом на 10:00 ситуація на АЕС контрольована, зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає.
В роботі залишається лише 6 енергоблок, який подає енергію в мережу України та забезпечує власні потреби. Після чергового обстрілу окупантів 5 енергоблок був відключений від енергосистеми.
Російська армія продовжує перебувати на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.
Місія МАГАТЕ продовжує роботу на Запорізькій АЕС.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що четверо експертів МАГАТЕ покинули Запорізьку АЕС, на станції залишилися двоє представників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.