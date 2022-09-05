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Запорізька АЕС продовжує працювати з порушеннями норм: яка ситуація на станції

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Енергодар, Понеділок 05 вересня 2022 11:39
Запорізька АЕС продовжує працювати з порушеннями норм: яка ситуація на станції Фото: Запорізька АЕС працює з ризиками радіаційної та пожежної безпеки (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Запорізька АЕС продовжує працювати з ризиками радіаційної та пожежної безпеки. До мережі підключений лише 6 енергоблок станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Станом на 10:00 ситуація на АЕС контрольована, зауважень до роботи обладнання і систем безпеки наразі немає.

В роботі залишається лише 6 енергоблок, який подає енергію в мережу України та забезпечує власні потреби. Після чергового обстрілу окупантів 5 енергоблок був відключений від енергосистеми.

Російська армія продовжує перебувати на майданчику ЗАЕС, а в машинних залах 1-го та 2-го блоків розташовані вантажівки зі зброєю та боєприпасами.

Місія МАГАТЕ продовжує роботу на Запорізькій АЕС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що четверо експертів МАГАТЕ покинули Запорізьку АЕС, на станції залишилися двоє представників.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ
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