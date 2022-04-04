ru ua
Пн, 04 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Запорожогнеупор" частично восстанавливает производство

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 18:16
"Запорожогнеупор" частично восстанавливает производство Фото: "Запорожогнеупор" частично возобновляет производство (1news.zp.ua)
Автор: Артем Горовенко

Группа "Метинвест" частично выводит из режима консервации производственных подразделений завода "Запорожогнеупор" и возобновляет работу сервисных центров в Запорожье и Кривом Роге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Запорожогнеупора" Сергея Гомана.

"Уже сегодня группа "Метинвест" строит долгосрочные экономические планы для дальнейшего восстановления украинской промышленности и нашей страны. Важной составляющей в восстановлении экономики является стабильная работа металлургических предприятий. "Запорожогнеупор" готов обеспечить их огнеупорами и качественным сервисом - ради достижения нашей общей цели", - отметил генеральный Гоман.

"Запорожогнеупор" возобновил работу цеха магнезиальных изделий и алюмосиликатного цеха, продукция которых имеет спрос на отечественных горно-обогатительных, металлургических и инжиниринговых предприятиях.

Возобновили свою работу сервисные центры Запорожья и Кривого Рога, которые будут заниматься текущими ремонтами коксовых батарей "Запорожкокса" и "Каметсталі", футерованния сталелитейных агрегатов "Запорожстали", ремонтами обжиговых машин горно-обогатительных комбинатов.

Напомним, с 5 марта в связи с обострением военных действий в Запорожском регионе группа "Метинвест" перевела все подразделения "Запорожогнеупора" в режим временной консервации технологического оборудования.

Сотрудники "Запорожогнеупора" как волонтеры подключились к работе Центра координации гуманитарной миссии "Метинвеста" в Запорожье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Запорожье
NEWS
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
40-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Террор, репрессии и угрозы. Как оккупанты навязывают "русский мир" в Украине