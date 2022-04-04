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"Запоріжвогнетрив" частково відновлює виробництво

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Понеділок 04 квітня 2022 18:16
"Запоріжвогнетрив" частково відновлює виробництво Фото: "Запоріжвогнетрив" частково відновлює виробництво (1news.zp.ua)
Автор: Артем Горовенко

Група "Метінвест" частково виводить з режиму консервації виробничих підрозділів заводу "Запоріжвогнетрив" і поновлює роботу сервісних центрів у Запоріжжі й Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Запоріжвогнетриву" Сергія Гомана.

"Вже сьогодні група "Метінвест" будує довготермінові економічні плани задля подальшої відбудови української промисловості та нашої країни. Важливою складовою у відновленні економіки є стабільна робота металургійних підприємств. "Запоріжвогнетрив " готовий забезпечити їх вогнетривами та якісним сервісом - заради досягнення нашої спільної мети", - зазначив генеральний Гоман.

"Запоріжвогнетрив" відновив роботу цеху магнезіальних виробів й алюмосилікатного цеху, продукція яких має попит на вітчизняних гірничо-збагачувальних, металургійних та інжинірингових підприємствах.

Відновили свою роботу сервісні центри Запоріжжя та Кривого Рогу, які будуть займатися поточними ремонтами коксових батарей "Запоріжкоксу" й "Каметсталі", футеруванням сталеливарних агрегатів "Запоріжсталі", ремонтами обпалювальних машин гірничо-збагачувальних комбінатів.

Нагадаємо, з 5 березня у зв’язку із загостренням воєнних дій у Запорізькому регіоні група "Метінвест" перевела всі підрозділи "Запоріжвогнетриву" в режим тимчасової консервації технологічного обладнання.

Співробітники "Запоріжвогнетриву" як волонтери долучилися до роботи Центру координації гуманітарної місії "Метінвесту" в Запоріжжі.

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Метинвест Запоріжжя
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