"Запоріжвогнетрив" частково відновлює виробництво

Група "Метінвест" частково виводить з режиму консервації виробничих підрозділів заводу "Запоріжвогнетрив" і поновлює роботу сервісних центрів у Запоріжжі й Кривому Розі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Запоріжвогнетриву" Сергія Гомана.

"Вже сьогодні група "Метінвест" будує довготермінові економічні плани задля подальшої відбудови української промисловості та нашої країни. Важливою складовою у відновленні економіки є стабільна робота металургійних підприємств. "Запоріжвогнетрив " готовий забезпечити їх вогнетривами та якісним сервісом - заради досягнення нашої спільної мети", - зазначив генеральний Гоман.

"Запоріжвогнетрив" відновив роботу цеху магнезіальних виробів й алюмосилікатного цеху, продукція яких має попит на вітчизняних гірничо-збагачувальних, металургійних та інжинірингових підприємствах.

Відновили свою роботу сервісні центри Запоріжжя та Кривого Рогу, які будуть займатися поточними ремонтами коксових батарей "Запоріжкоксу" й "Каметсталі", футеруванням сталеливарних агрегатів "Запоріжсталі", ремонтами обпалювальних машин гірничо-збагачувальних комбінатів.

Нагадаємо, з 5 березня у зв’язку із загостренням воєнних дій у Запорізькому регіоні група "Метінвест" перевела всі підрозділи "Запоріжвогнетриву" в режим тимчасової консервації технологічного обладнання.

Співробітники "Запоріжвогнетриву" як волонтери долучилися до роботи Центру координації гуманітарної місії "Метінвесту" в Запоріжжі.