В "Запорожгаз Сбыте" объяснили, как на стоимость газа повлияет отмена ПСО

На рынке газа Украины произошли важные изменения, которые напрямую касаются формирования цены на природный газ для бытовых потребителей. В "Запорожгаз Сбыте" объяснили, как насчитывается стоимость "голубого топлива".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 1 августа 2020 года правительство отменило действие положения о возложении специальных обязательств (ПСО) на поставщиков газа. Это значит, что теперь цена на ресурс для населения будет формироваться с учетом рыночных факторов.

После отмены ПСО каждый поставщик будет устанавливать цену ежемесячно в зависимости от того ресурса, который он сформировал для своих клиентов.

ООО "Запорожгаз Сбыт" продолжает стабильную поставку природного газа своим клиентам. В компании акцентируют внимание на необходимости усовершенствования механизма формирования цены на природный газ.

"В складывающихся обстоятельствах очень важно разработать и внедрить эффективные и действенные инструменты по формированию цены газа, а также обеспечить равный доступ всех поставщиков на рыночных условиях к ресурсу "Укргаздобычи" - рассказал директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин.

Напомним, цена газа для жителей Запорожья и Запорожской области в рамках механизма ПСО в июле составила 2,975 грн за кубический метр или 0,28 грн за кВт/час.

"Существует заблуждение, что цена газа фиксирована и неизменна. Это не так. С мая 2019 года цена меняется ежемесячно. Пока действовало положение о возложении специальных обязательств (ПСО), цену определял оптовый поставщик (НАК "Нафтогаз") в соответствии с постановлением Кабмина и под контролем государства. Что будет с ценой дальше, сказать сложно. Все зависит от рынка", - прокомментировал ситуацию Витютин.

Согласно установленному Кабмином механизму ценообразования, на конечную стоимость ресурса влияет среднеарифметическое значение цен природного газа на нидерландском газовом хабе (ТТF) в период с 1 по 22 число каждого месяца, а также стоимость услуг по транспортировке природного газа к точке входа. По этой причине поставщики газа, в том числе ООО "Запорожгаз Сбыт", узнают цену только в третьей декаде месяца поставки.

В рамках ПСО торговая наценка ООО "Запорожгаз Сбыт" составляла 2,5% от закупочной цены газа. Наценка направлялась на поддержание системы обслуживания потребителей (печать квитанций), оплату комиссии банка, поддержку сервисов компании.