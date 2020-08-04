У "Запоріжгаз збуті" пояснили, як на вартість газу вплине скасування ПСО

На ринку газу України відбулися важливі зміни, які безпосередньо стосуються формування ціни на природний газ для побутових споживачів. У "Запоріжгаз збуті" пояснили, як налічується вартість "блакитного палива".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Так, з 1 серпня 2020 року уряд скасував дію положення про покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на постачальників газу. Це означає, що тепер ціна на ресурс для населення буде формуватися з урахуванням ринкових факторів.

Після скасування ПСО кожен постачальник буде встановлювати ціну щомісяця залежно від того ресурсу, який він сформував для своїх клієнтів.

ТОВ "Запоріжгаз Збут" продовжує стабільне постачання природного газу своїм клієнтам. У компанії акцентують увагу на необхідності удосконалення механізму формування ціни на природний газ.

"У цих обставинах дуже важливо розробити і впровадити ефективні та дієві інструменти щодо формування ціни газу, а також забезпечити рівний доступ усіх постачальників на ринкових умовах до ресурсу "Укргазвидобування", - говорить директор ТОВ "Запоріжгаз Збут" Владислав Вітютін.

Нагадаємо, ціна газу для жителів Запоріжжя і Запорізької області в рамках механізму ПСО в липні склала 2,975 грн за кубічний метр або 0,28 грн за кВт/год.

"Існує хибна думка, що ціна газу фіксована і незмінна. Це не так. З травня 2019 року ціна змінюється щомісяця. Поки діяло положення про покладання спеціальних зобов'язань (ПСО), ціну визначав оптовий постачальник (НАК "Нафтогаз") відповідно до постанови Кабміну і під контролем держави. Що буде з ціною далі, сказати складно. Все залежить від ринку", - прокоментував ситуаці Вітютін.

Відповідно до встановленого Кабміном механізму ціноутворення, на кінцеву вартість ресурсу впливає середньоарифметичне значення цін природного газу на нідерландському газовому хабі (ТТF) у період з 1 по 22 число кожного місяця, а також вартість послуг з транспортування природного газу до точки входу. З цієї причини постачальники газу, в тому числі ТОВ "Запоріжгаз Збут", дізнаються ціну тільки в третій декаді місяця поставки.

У рамках ПСО торгова націнка ТОВ "Запоріжгаз Збут" становила 2,5% від закупівельної ціни газу. Націнка прямувала на підтримку системи обслуговування споживачів (друк квитанцій), оплату комісії банку, підтримку сервісів компанії.