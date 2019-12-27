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"Запорожгаз Сбыт" победил в 63 открытых торгах на поставку газа

Новости » Энергетика     27.12.2019 - 15:20
"Запорожгаз Сбыт" победил в 63 открытых торгах на поставку газа
Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас компания активно участвует в процедурах закупки энергоресурса на 2020 год

В 2019 году 47 потребителей газа бюджетной сферы избрали своим поставщиком газа ООО "Запорожгаз Сбыт". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Еще 164 бюджетных учреждений и организаций заключили с компанией прямые договора на поставку газа. Объем поставки предприятием газа бюджетникам в целом составил почти 3,5 млн куб. м.

"Со середины ноября текущего года наше предприятие начало договорную работу с бюджетными учреждениями и организациями, которые финансируются из государственного и местных бюджетов на поставку природного газа на 2020 год. 16 учреждений уже признали "Запорожгаз Сбыт" победителем в процедурах закупки", - говорит директор компании Владислав Витютин.

По словам пресс-службы, всего с ноября компания уже участвует в 117 объявленных процедурах закупки.

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