"Запорожгаз Сбыт" победил в 63 открытых торгах на поставку газа

Иллюстративное фото (УНИАН)

Сейчас компания активно участвует в процедурах закупки энергоресурса на 2020 год

В 2019 году 47 потребителей газа бюджетной сферы избрали своим поставщиком газа ООО "Запорожгаз Сбыт". Об этом сообщает пресс-служба компании.

Еще 164 бюджетных учреждений и организаций заключили с компанией прямые договора на поставку газа. Объем поставки предприятием газа бюджетникам в целом составил почти 3,5 млн куб. м.

"Со середины ноября текущего года наше предприятие начало договорную работу с бюджетными учреждениями и организациями, которые финансируются из государственного и местных бюджетов на поставку природного газа на 2020 год. 16 учреждений уже признали "Запорожгаз Сбыт" победителем в процедурах закупки", - говорит директор компании Владислав Витютин.

По словам пресс-службы, всего с ноября компания уже участвует в 117 объявленных процедурах закупки.