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"Запоріжгаз Збут" переміг у 63 відкритих торгах на постачання газу

Новини » Енергетика     27.12.2019 - 15:20
"Запоріжгаз Збут" переміг у 63 відкритих торгах на постачання газу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зараз компанія активно бере участь у процедурах закупівлі енергоресурсу на 2020 рік

В 2019 році 47 споживачів газу бюджетної сфери обрали своїм постачальником газу ТОВ "Запоріжгаз Збут". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Ще 164 бюджетних установ і організацій уклали з компанією прямі договори на постачання газу. Обсяг поставки підприємством газу бюджетникам в цілому склав майже 3,5 млн куб. м.

"З середини листопада поточного року наше підприємство почало договірну роботу з бюджетними установами і організаціями, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів на постачання природного газу на 2020 рік. 16 установ вже визнали "Запоріжгаз Збут" переможцем у процедурах закупівлі", - говорить директор компанії Владислав Витютин.

За словами прес-служби, всього з листопада компанія вже бере участь у 117 оголошених процедурах закупівлі.

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