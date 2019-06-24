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"Запорожгаз Сбыт" добился рекордного уровня расчетов населения за газ

Новости » Энергетика    24.06.2019 - 15:03
"Запорожгаз Сбыт" добился рекордного уровня расчетов населения за газ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Высокого уровня расчетов за газ удалось достичь благодаря комплексу мероприятий

На 1 мая текущего года  платежи клиентов "Запорожгаз Сбыта" за потребленный газ составили 93%. Это почти на 20% больше, чем на 1 мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За период с 1 октября 2018 года по 1 июня 2019 года "Запорожгаз Сбыт" перечислил на счета НАК "Нафтогаз Украины" почти 1,2 млрд гривен, и еще почти 90 млн гривен на счета "Укртрансгаза".

"Высокого уровня расчетов за газ удалось достичь благодаря комплексу мероприятий. Прежде всего, потребители газа все активнее используют новые эффективные онлайн сервисы оплаты. Среди них Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильные приложения 104 Mobile та 104 MobileLight, Вайбер-бот 7104ua. Кроме того, на положительную динамику повлияла также интенсивная  работа с должниками", - говорит директор  "Запорожгаз Сбыта" Татьяна Колесникова.

По словам пресс-службы, за пять месяцев текущего года компанией направлено неплательщикам почти 10 тыс. предупреждений о прекращении подачи газа. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"100% расчетов за поставленный газ не удалось обеспечить, в первую очередь, из-за заниженных правительством норм потребления для потребителей без счетчиков. Анализ ситуации, проведенный специалистами ООО "Запорожгаз Сбыт", показывает, что в случае устранения допущенных регуляторных ошибок правительства и НКРЭКУ, уровень оплаты за газ достигнет 99%. Остальные 1% неплатежей связаны с неплатежеспособностью клиентов, недоплатой субсидиантами и тому подобное", - говорится в сообщении.

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