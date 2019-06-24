"Запоріжгаз Збут" досяг рекордного рівня розрахунків населення за газ

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Високого рівня розрахунків за газ вдалося досягти завдяки комплексу заходів

На 1 травня поточного року платежі клієнтів "Запоріжгаз Збуту" за спожитий газ склали 93%. Це майже на 20% більше, ніж на 1 травня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За період з 1 жовтня 2018 року по 1 червня 2019 року "Запоріжгаз Збут" перерахував на рахунки НАК "Нафтогаз України" майже 1,2 млрд гривень, і ще майже 90 млн гривень на рахунки "Укртрансгазу".

"Високого рівня розрахунків за газ вдалося досягти завдяки комплексу заходів. Насамперед, споживачі газу все активніше використовують нові ефективні онлайн сервіси оплати. Серед них Особистий кабінет на сайті 104.ua мобільні додатки 104 Mobile та 104 MobileLight, Вайбер-бот 7104ua. Крім того, на позитивну динаміку вплинула також інтенсивна робота з боржниками", - говорить директор "Запоріжгаз Збуту" Тетяна Колесникова.

За словами прес-служби, за п'ять місяців поточного року компанією направлено неплатникам майже 10 тис. попереджень про припинення подачі газу. Це на 15% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"100% розрахунків за поставлений газ не вдалося забезпечити, в першу чергу, через занижені урядом норм споживання для споживачів без лічильників. Аналіз ситуації, проведений фахівцями ТОВ "Запоріжгаз Збут", показує, що в разі усунення допущених регуляторних помилок уряду і НКРЕКП, рівень оплати за газ досягне 99%. Решта 1% неплатежів пов'язані з неплатоспроможністю клієнтів, недоплатою субсидиантами тощо", - йдеться в повідомленні.