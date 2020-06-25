"Запорожгаз Сбыт": 35% клиентов компании пользуются Личным кабинетом

Газовый вентиль (dtek.com)

За пять месяцев 2020 года 50 тысяч клиентов подключились к онлайн сервису

Более 170 тысяч клиентов ООО "Запорожгаз Сбыт" зарегистрировались в личном кабинете на сайте 104.ua. Чтобы обеспечить доступ к лицевому счету, дать возможность вовремя платить за газ и решать "газовые" вопросы онлайн в период карантина, специалисты газовой компании ввели экспресс-регистрацию.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаз Сбыта".

"Для того, чтобы зарегистрироваться на сайте, нужно позвонить со смартфона в контакт-центр по номеру 067 007 6 104 и указать оператору свой лицевой счет. В ответ клиент получит смс с паролем к личному кабинету и логином. Далее нужно перейти по ссылке, указанной в сообщении, ввести логин и пароль - и можно без ограничений пользоваться услугами онлайн", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, только за пять месяцев 2020 года 50 тысяч клиентов подключились к онлайн сервису 104.uа и таким образом получили круглосуточный доступ к собственному лицевому счету и возможность дистанционно рассчитываться за природный газ.

"С началом карантина количество новых пользователей личным кабинетом увеличивается ежедневно. Наша компания внедрила экспресс-регистрацию и оптимизировала другие дистанционные услуги", - рассказывает директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин.

В пресс-службе напомнили, что клиенты также могут свободно пользоваться и другими онлайн-сервисам компании, такими как мобильные приложения 104 Mobile, 104 и Mobile Light, чат-бот 7104ua и круглосуточная связь с контакт-центром.

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Автор: Мария Тарарыева