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"Запоріжгаз Збут": 35% клієнтів компанії користуються Особистим кабінетом

Новини » Енергетика     25.06.2020 - 17:18
"Запоріжгаз Збут": 35% клієнтів компанії користуються Особистим кабінетом
Газовий вентиль (dtek.com)

За п’ять місяців 2020 року 50 тисяч клієнтів підключилися до онлайн сервісу

Більше 170 тисяч клієнтів ТОВ "Запоріжгаз Збут" зареєструвалися в особистому кабінеті на сайті 104.ua. Щоб забезпечити доступ до особового рахунку, дати змогу вчасно сплачувати за газ та вирішувати "газові" питання онлайн в період карантину, спеціалісти газової компанії запровадили експрес-реєстрацію.

Про це повідомляє прес-служба "Запорожгаз Збуту".

"Для того, щоб зареєструватися на сайті, потрібно зателефонувати зі смартфону до контакт-центру за номером 067 007 6 104 і вказати оператору свій особовий рахунок. У відповідь клієнт отримає смс з паролем до особистого кабінету та логіном. Далі потрібно перейти за посиланням, вказаним у повідомленні, ввести логін та пароль, - і можна без обмежень користуватись послугами онлайн", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, лише за п’ять місяців 2020 року 50 тисяч клієнтів підключилися до онлайн сервісу 104.ua і таким чином отримали цілодобовий доступ до власного особового рахунку і можливість дистанційно розраховуватися за природний газ.

"З початком карантину кількість нових користувачів особистим кабінетом збільшується щодня. Наша компанія впровадила експрес-реєстрацію та оптимізувала інші дистанційні послуги," - розповідає директор ТОВ "Запоріжгаз збут" Владислав Вітютін.

У прес-службі нагадали, що клієнти також можуть вільно користуватися й іншими онлайн-сервісам компанії, такими як мобільні додатки 104 Mobile, 104 та Mobile Light, чат-бот 7104ua та цілодобовий зв’язок із контакт-центром.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Запоріжжягаз
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