"Запорожгаз Сбыт": 3 тыс. потребителей могут управлять запасом газа онлайн

Зимний запас газа по акции "Твоя энергонезависимость" приобрели 3054 клиента ООО "Запорожгаз Сбыт". С 15 октября они получили возможность управлять запасом газа онлайн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Клиенты "Запорожгаз Сбыта" в рамках акции "Твоя энергонезависимость" приобрели более 3 млн куб. м газа про запас. И они уже могут самостоятельно определяться, когда с максимальной выгодой использовать купленный ими зимний запас газа. Для этого в Личном кабинете на 104.ua необходимо выбрать период для использования газа из запаса, а также его долю в общем объеме потребления за месяц (в диапазоне от 0 до 100%).

"В случае расчета по акционной цене потребителю необходимо будет оплатить только за услуги по доставке газа (распределение и транспортировка). Стоимость этих услуг, а также остаток предоплаченного газа по акции отображаются в ежемесячном счете за использованное топливо как в "Личном кабинете" онлайн на сайте 104.ua, так и при получении печатной платежки. Напоминаем, что потребителям, которые воспользовались акцией, важно обязательно ежемесячно передавать показания счетчика газа для осуществления корректного учета потребленного газа", – рассказывает директор ООО "Запорожгаз Сбыт" Владислав Витютин.

Для участников акции, которые воздержатся от заявок на управление, действуют обычные условия акции: они по умолчанию получат газ из запаса в те месяцы, когда его цена окажется ниже цены ПСО, установленной для других потребителей.

"Тем потребителям, которые хотят воспользоваться своим газовым запасом, но не имеют "Личного кабинета" на сайте 104.ru, должны обратиться в Центры обслуживания клиентов или отделение газовой компании в населенном пункте, где проживают. В срок с первого по последнее число каждого месяца можно сформировать заявку на использование заказанного газа вместе с менеджером управления клиентского сервиса", - говорится в сообщении.