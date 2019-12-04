"Запоріжгаз Збут": 3 тис. споживачів можуть керувати запасом газу онлайн

Зимовий запас газу по акції "Твоя енергонезалежність" придбали 3054 клієнта ТОВ "Запоріжгаз Збут". З 15 жовтня вони отримали можливість керувати запасом газу онлайн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Клієнти "Запоріжгаз Збуту" в рамках акції "Твоя енергонезалежність" придбали більше 3 млн куб. м газу про запас. І вони вже можуть самостійно визначатися, коли з максимальною вигодою використовувати куплений ними зимовий запас газу. Для цього в Особистому кабінеті на 104.ua необхідно вибрати період для використання газу із запасу, а також його частку в загальному обсязі споживання за місяць (в діапазоні від 0 до 100%).

"У разі розрахунку за акційною ціною споживачеві необхідно буде сплатити лише за послуги з доставки газу (розподіл і транспортування). Вартість цих послуг, а також залишок передплаченого газу по акції відображатимуться у щомісячному рахунку за використане паливо як в "Особистому кабінеті" онлайн на сайті 104.ua, так і при отриманні друкованої платіжки. Нагадуємо, що споживачам, які скористалися акцією, важливо обов’язково щомісяця передавати показання лічильника газу для коректного здійснення обліку спожитого газу", – розповідає директор ТОВ "Запоріжгаз Збут" Владислав Вітютін.

Для учасників акції, які утримаються від заявок на управління, діють звичайні умови акції: вони за умовчанням отримають газ із запасу в ті місяці, коли його ціна виявиться нижче ціни ПСО, встановленої для інших споживачів.

"Тим споживачам, що хочуть скористатися своїм газовим запасом, але не мають "Особистого кабінету" на сайті 104.ua, повинні звернутися до Центрів обслуговування клієнтів або відділення газовой компанії у населеному пункті, де проживають. У термін з першого по останнє число кожного місяця можна сформувати заявку на використання замовленого газу разом із менеджером управління клієнтського сервісу", - йдеться у повідомленні.