"Запорожгаз" открыл два новых современных центра обслуживания клиентов

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Центры обслуживания в Орехове и Вольнянске стали шестым и седьмым офисами в области, оформленными по современным европейским стандартам

АО "Запорожгаз" открыло модернизированные центры обслуживания клиентов в двух районах области. Теперь новое качество сервиса смогут оценить более 15 тыс. потребителей газа Орехова и Вольнянска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Открытие новых офисов позволило жителям Вольнянска, Орехова и прилегающих к этим городам населенным пунктам получать услуги газовой компании в одном комфортном помещении open space. Кроме консультаций по расчетам, физические и юридические лица могут подать заявление на смену владельца, заключение договоров, а также решить все вопросы технического характера - заказать газификацию жилья, техобслуживание или ремонт газовых приборов, и т. п. Кроме того, получить счет и провести оплату услуги на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что систематизация услуг и современный формат дизайна помещений позволит предоставлять клиентам полную консультационную и сервисную поддержку, а также сделать прием посетителей приятным и комфортным.

"Благодаря нашим новым ЦОКам и онлайн сервисам, мы становимся сервисной компанией № 1 на рынке коммунальных услуг. Жителям Вольнянска сделали вообще настоящий подарок, потому, что людям приходилось ехать только на своем транспорте до управления газовой компании, а новый центр находится в центре города, рядом автовокзал и остановка общественного транспорта", - говорит председатель правления АО "Запорожгаз" Олег Мизик.

В пресс-службе также добавили, что в ЦОКах можно решить свои вопросы путем самообслуживания. Современная компьютерная техника, доступ к сети Интернет и Wi-Fi позволяют самостоятельно зарегистрировать Личный кабинет на мониторе "тонкий клиент" или на собственном мобильном. В случае необходимости потребителю будет оказана всесторонняя помощь в овладении дистанционными сервисами компании.

"Центры обслуживания в Орехове и Вольнянске стали шестым и седьмым офисами в области, оформленными по современным европейским стандартам. Сейчас качественным сервисом охвачены более 250 тыс. клиентов, а это больше половины домохозяйств Запорожского региона. Новые ЦОКи находятся по следующим адресам: г. Орехов ул. Овчаренко, 2-К, г.Вольнянск, ул. Козацкая, 2", - говорится в сообщении.

В следующем году в планах "Запорожгаза" открыть современный центр обслуживания клиентов в Бердянске и других населенных пунктах области. Кроме того, запустить пилотный проект "Мобильный ЦОК", который откроет жителям отдаленных сел Запорожской области доступ ко всем сервисам компании.