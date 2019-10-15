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"Запоріжгаз" відкрив два нових сучасних центри обслуговування клієнтів

Новини » Енергетика    15.10.2019 - 16:06
"Запоріжгаз" відкрив два нових сучасних центри обслуговування клієнтів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Центри обслуговування в Оріхові і Вільнянську стали шостим і сьомим офісами в області, оформленими за сучасними європейськими стандартами

АТ "Запоріжгаз" відкрило модернізовані центри обслуговування клієнтів у двох районах області. Тепер нову якість сервісу зможуть оцінити понад 15 тис. споживачів газу Оріхова та Вільнянська. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Відкриття нових офісів дозволило жителям Вільнянська, Оріхова та прилеглих до цих міст населених пунктах отримувати послуги газової компанії в одному комфортному приміщенні open space. Крім консультацій з розрахунками, фізичні та юридичні особи можуть подати заяву на зміну власника, укладення договорів, а також вирішити всі питання технічного характеру замовити газифікацію житла, технічне обслуговування або ремонт газових приладів і т. п. Крім того, отримати рахунок та провести оплату послуги на місці", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що систематизація послуг та сучасний формат дизайну приміщень дозволить надавати клієнтам повну консультаційну та сервісну підтримку, а також зробити прийом відвідувачів приємним і комфортним.

"Завдяки нашим новим ЦОКам і онлайн сервісам, ми стаємо сервісною компанією № 1 на ринку комунальних послуг. Жителям Вільнянська зробили взагалі справжній подарунок, тому, що людям доводилося їхати тільки на своєму транспорті до управління газової компанії, а новий центр знаходиться в центрі міста, поруч автовокзал і зупинка громадського транспорту", - говорить голова правління АТ "Запоріжгаз" Олег Мизик.

У прес-службі також додали, що в ЦОКах можна вирішити свої питання шляхом самообслуговування. Сучасна комп'ютерна техніка, доступ до мережі Інтернет і Wi-Fi дозволяють самостійно зареєструвати Особистий кабінет на моніторі "тонкий клієнт" або на власному мобільному. У разі необхідності споживачеві буде надана всебічна допомога в оволодінні дистанційними сервісами компанії.

"Центри обслуговування в Оріхові і Вільнянську стали шостим і сьомим офісами в області, оформленими за сучасними європейськими стандартами. Зараз якісним сервісом охоплено понад 250 тис. клієнтів, а це більше половини домогосподарств Запорізького регіону. Нові ЦОКи знаходяться за наступними адресами: м. Оріхів вул. Овчаренко, 2-К, р. Вільнянськ, вул. Козацька, 2", - йдеться в повідомленні.

У наступному році в планах "Запоріжгазу" відкрити сучасний центр обслуговування клієнтів в Бердянську та інших населених пунктах області. Крім того, запустити пілотний проект "Мобільний ЦОК", який відкриє жителям віддалених сіл Запорізької області доступ до всіх сервісів компанії.

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