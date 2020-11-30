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"Запорожгаз": клиентам компании стала доступна обновленная платформа 104.ua

Автор: Мария Тарарыева

Для почти 490 тысяч клиентов АО "Запорожгаз" стала доступна обновленная платформа 104.ua. Сайт представляет новые решения по управлению своим аккаунтом, передаче показаний, оплате за газ и его доставку.

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Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

Для уже зарегистрированных пользователей новые возможности стали доступны автоматически. А новые клиенты могут зарегистрироваться, указав вместо электронной почты, номер своего мобильного телефона.

"Онлайн-платформа 104.ua предоставляет ряд преимуществ и удобств для клиентов компании. Заплатить за газ и его доставку можно в "один клик", при этом расчет по двум счетам производится единым платежом и позволяет клиентам экономить на комиссии", - рассказывает начальник управления клиентского сервиса Олег Данилов.

По словам пресс-службы, еще одна уникальная особенность обновленного сайта 104.ua - возможность в один аккаунт подключить 25 лицевых счетов из разных областей Украины.

"Очень удобным стал новый интерфейс аккаунта. Все вкладки находятся в верхнем левом углу, и клиенту легко сориентироваться на своей странице. Клиент сразу может передать показания счетчика, посмотреть все оплаты заплатить по счетам, а также увидеть все расчеты за газ и за доставку газа. В разделе "Документы" можно также скачать заявление-присоединение к договору на поставку и на распределения газа. Более того, интерфейс Личного кабинета на 104.ua адаптирован не только для компьютера, но и под планшет и смартфон, а также операционные системы Android и iOS", - говорится в сообщении.

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