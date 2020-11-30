"Запоріжгаз": клієнтам компанії стала доступна оновлена платформа 104.ua

Для майже 490 тисяч клієнтів АТ "Запоріжгаз" стала доступна оновлена платформа 104.ua. Сайт представляє нові рішення з управління своїм акаунтом, передачі показань, оплати за газ і його доставку.

Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

Для вже зареєстрованих користувачів нові можливості стали доступні автоматично. А нові клієнти можуть зареєструватися, вказавши замість електронної пошти, номер свого мобільного телефону.

"Онлайн-платформа 104.ua надає низку переваг та зручностей для клієнтів компанії. Заплатити за газ і його доставку можна в "один клік", при цьому розрахунок за двома рахунками здійснюється єдиним платежем і дозволяє клієнтам економити на комісії", - розповідає начальник управління клієнтського сервісу Олег Данилов.

За словами прес-служби, ще одна унікальна особливість оновленого сайту 104.ua - можливість в один обліковий запис підключити 25 особових рахунків з різних областей України.

"Дуже зручним став новий інтерфейс облікового запису. Всі вкладки знаходяться у верхньому лівому кутку, і клієнтові легко зорієнтуватися на своїй сторінці. Клієнт може передати показання лічильника, подивитися усі оплати заплатити за рахунками, а також побачити всі розрахунки за газ і за доставку газу. У розділі "Документи" можна також завантажити заяву-приєднання до договору на постачання і розподілу газу. Більш того, інтерфейс Особистого кабінету на 104.ua адаптований не тільки для комп'ютера, але і під планшет і смартфон, а також операційні системи Android і iOS", - йдеться в повідомленні.