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"Запорожгаз" в 2021 году уплатил более 200 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней

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Запорожье, Вторник 22 февраля 2022 16:12
"Запорожгаз" в 2021 году уплатил более 200 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

За 2021 год газораспределительная компания АО "Запорожгаз" уплатила 201,2 млн гривен налогов. Из них 135 млн гривен в государственный и 65 млн гривен до местного. В целом компании, работающие под брендом РГК уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

В компании отметили, что АО "Запорожгаз" входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. Из общей суммы уплаченных налогов 65 млн гривен поступило в местные бюджеты, что"будет способствовать развитию общин".

"Мы всегда действуем прозрачно в вопросах оплаты труда и уплаты налогов, заботясь о своих работниках и общины области, – отметил председатель правления АО "Запорожгаз" Олег Мізік. В этом году в партнерстве с местными общинами мы реализуем образовательные, экологические инициативы в рамках политики устойчивого развития".

Также в компании отметили, что в этом году АО "Запорожгаз" утвердило свою ESG-стратегии.

"Это направление устойчивого развития компании. Для Запорожского региона вопрос экологии один из приоритетных, поэтому в этом году компания планирует высадить более 1 000 деревьев в местных парках и скверах. Также ввести сортировку мусора во всех отделениях "Запорожгаза", - говорится в сообщении.

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