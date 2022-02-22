"Запорожгаз" в 2021 году уплатил более 200 млн гривен налогов в бюджеты всех уровней

За 2021 год газораспределительная компания АО "Запорожгаз" уплатила 201,2 млн гривен налогов. Из них 135 млн гривен в государственный и 65 млн гривен до местного. В целом компании, работающие под брендом РГК уплатили в прошлом году в бюджеты всех уровней 4,3 млрд гривен.

В компании отметили, что АО "Запорожгаз" входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. Из общей суммы уплаченных налогов 65 млн гривен поступило в местные бюджеты, что"будет способствовать развитию общин".

"Мы всегда действуем прозрачно в вопросах оплаты труда и уплаты налогов, заботясь о своих работниках и общины области, – отметил председатель правления АО "Запорожгаз" Олег Мізік. В этом году в партнерстве с местными общинами мы реализуем образовательные, экологические инициативы в рамках политики устойчивого развития".

Также в компании отметили, что в этом году АО "Запорожгаз" утвердило свою ESG-стратегии.

"Это направление устойчивого развития компании. Для Запорожского региона вопрос экологии один из приоритетных, поэтому в этом году компания планирует высадить более 1 000 деревьев в местных парках и скверах. Также ввести сортировку мусора во всех отделениях "Запорожгаза", - говорится в сообщении.