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"Запоріжгаз" у 2021 році сплатив більше 200 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів

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Запоріжжя, Вівторок 22 лютого 2022 16:12
"Запоріжгаз" у 2021 році сплатив більше 200 млн гривень податків до бюджетів усіх рівнів Фото: газовий вентиль (УНІАН)
Автор: Марія Тарариєва

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ "Запоріжгаз" сплатила 201,2 млн гривень податків. З них, 135 млн гривень до державного і 65 млн гривень до місцевого. Загалом компанії, що працюють під брендом РГК сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд гривень.

Про це повідомляє прес-служба "Запоріжгазу".

У компанії зазначили, що АТ "Запоріжгаз" входить до числа найбільших платників податків регіону. З загальної суми сплачених податків 65 млн гривень надійшло до місцевих бюджетів, що "сприятиме розвитку громад".

"Ми завжди діємо прозоро в питаннях оплати праці та сплати податків, дбаючи про своїх працівників та громади області, – зазначив голова правління АТ "Запоріжгаз" Олег Мізік. Цього року у партнерстві з місцевими громадами ми реалізуємо освітні, екологічні ініціативи в рамках політики сталого розвитку".

Також у компанії зазначили, що в цьому році АТ "Запоріжгаз" затвердило свою ESG-стратегію.

"Це напрямок сталого розвитку компанії. Для Запорізького регіону питання екології одне з пріоритетних, то ж в цьому році компанія планує висадити понад 1 000 дерев в місцевих парках та скверах. Також запровадити сортування сміття у всіх відділеннях "Запоріжгазу", - йдеться у повідомленні.

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Запоріжжя Газ
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