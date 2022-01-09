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Под Запорожьем в саду нашли 100-килограммовую авиабомбу

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Украина, Воскресенье 09 января 2022 15:47
Под Запорожьем в саду нашли 100-килограммовую авиабомбу Фото: жители Запорожской области нашли большую авиабомбу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Иванна Шовкун

В Запорожской области пиротехники ГСЧС обезвредили 100-килограммовую авиабомбу. Ее 9 января обнаружили в селе Васильевка местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Telegram.

Взрывоопасный предмет люди нашли в саду, когда выкорчевывали старые деревья. На место они вызвали спасателей.

Прибывшие специалисты идентифицировали находку как 100-килограммовую авиабомбу времен прошлых войн. Они обезвредили ее в специально отведенном месте и с соблюдением техники безопасности.

Отмечают, что спасатели дополнительно обследовали место опасной находки. Угроза местным жителям ликвидирована.

Под Запорожьем в саду нашли 100-килограммовую авиабомбуФото: под Запорожьем нашли авиабомбу (t.me/dsns_telegram)

Напомним, в Украине за половину 2021 года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили более 41 тысячи взрывоопасных предметов. Из них - 297 авиационных бомб.

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