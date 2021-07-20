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В Украине с начала года уничтожили почти 300 авиационных бомб

Новина українською →
Украина, Вторник 20 июля 2021 09:59
В Украине с начала года уничтожили почти 300 авиационных бомб Фото: в Украине с начала года уничтожили почти 300 авиационных бомб (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

С начала года пиротехники ГСЧС изъяли и уничтожили в Украине более 41 тысячи взрывоопасных предметов. Из них - 297 авиационных бомб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 41 тысячу 387 взрывоопасных предметов, в том числе 297 авиационных бомб",- говорится в сообщении.

Отмечено, что в течение прошлых суток, 19 июля, пиротехниками было осуществлено 63 выезда, в ходе которых выявлено 713 боеприпасов.

По информации ГСЧС, с целью предотвращения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, категорически запрещается:

  • касаться подозрительного предмета или передвигать его;
  • заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем-то его накрывать;
  • осуществлять на подозрительный предмет звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреванию;
  • пытаться самостоятельно обезвредить находку.
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пиротехники ГСЧС
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