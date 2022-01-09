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Під Запоріжжям у саду знайшли 100-кілограмову авіабомбу

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Україна, Неділя 09 січня 2022 15:47
Під Запоріжжям у саду знайшли 100-кілограмову авіабомбу Фото: мешканці Запорізької області знайшли велику авіабомбу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Іванна Шовкун

У Запорізькій області піротехніки ДСНС знешкодили 100-кілограмову авіабомбу. Її 9 січня виявили у селі Васильівка місцеві жителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України у Telegram.

Вибухонебезпечний предмет люди знайшли в саду, коли викорчовували старі дерева. На місце вони викликали рятівників.

Спеціалісти ідентифікували знахідку як 100-кілограмову авіабомбу часів минулих воєн. Вони знешкодили її у спеціально відведеному місці та з дотриманням техніки безпеки.

Зазначають, що рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загрозу місцевим жителям ліквідовано.

Під Запоріжжям у саду знайшли 100-кілограмову авіабомбуФото: під Запоріжжям знайшли авіабомбу (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, в Україні за половину 2021 року піротехніки ДСНС вилучили та знищили понад 41 тисячу вибухонебезпечних предметів. З них – 297 авіаційних бомб.

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