ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під Запоріжжям унаслідок вибуху гранати загинули двоє людей

Новини » Надзвичайні події     20.01.2020 - 14:58
Під Запоріжжям унаслідок вибуху гранати загинули двоє людей
Ілюстративне фото (УНІАН)

Чоловіки підірвали гранату під час розпивання спиртних напоїв

У Запорізькому районі в селі Лежине унаслідок вибуху гранати загинули двоє чоловіків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Подія сталася вчора, 19 січня близько 10:30. Поліцейські виявили труп господаря квартири, чоловіка 1981 року народження, та місцевого мешканця 1981 року народження з осколковими пораненнями тіла.

Поліцейські провели огляд та вилучили металеві уламки корпусу гранати "Ф-1", важіль підривника й інші речові докази. Вилучене направлено на проведення дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Правоохоронці встановили, що під час вживання спиртних напоїв та, внаслідок необережного поводження з боєприпасом, стався вибух. В результаті якого обидва чоловіка померли на місці події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією нещасний випадок. Триває досудове дослідження.

РБК-Україна писало, що у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату на місцевому підприємстві, де працював.

Раніше в одному з гуртожитків у Одесі під час побутового конфлікту стався вибух гранати, в результаті якого постраждали троє людей.

Після обшуків в аеропорту Запоріжжя екс-чиновнику оголосили підозру В Авдіївці чоловік кинув гранату у двір своїх знайомих
Новини України Запоріжжяграната
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся