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В Одессе прогремел взрыв, пострадали трое людей

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 10:44
В Одессе прогремел взрыв, пострадали трое людей
Фото: место взрыва (npu.gov.ua)

В одесском общежитии произошел взрыв

В одном из общежитий в Одессе во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали трое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые недоразумения.

"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа Малиновского отдела полиции, взрывотехники и кинологи с собаками.

Напомним, в пгт. Черноморское (Одесская область) в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли три человека.

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