В Запорожье женщина с ножом набросилась на трех детей

В Запорожье женщина нанесла ножевые ранения трем своим детям, после чего пыталась совершить самоубийство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что происшествие произошло вчера около 10 часов вечера по ул. Игоря Сикорского. Правоохранители установили, что женщина 1989 года рождения дома набросилась с кухонным ножом на своих детей 2010, 2012 и 2016 года рождения. После этого она пыталась покончить с собой, перерезав предплечья.

Детей немедленно доставили в больницу. Женщину после оказания помощи госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и мотивы преступления. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, полиция Киева задержала подозреваемого в нападении на несколько мужчин в Днепровском районе. Злоумышленником оказался ранее судимый за два убийства местный житель. Во время проведения обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы.

Также РБК-Украина сообщало, что в Манчестере (Великобритания) человек с ножом напал на посетителей торгового центра "Манчестер Арндейл". Пять человек получили ножевые ранения.