В Запорожье запретили купаться на всех пляжах города

В Запорожье запретили купаться на городских пляжах. Накануне в водах Днепра специалисты обнаружили пятно неизвестного вещества, которое по результатам анализов оказалось вредным для здоровья.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского горсовета.

“Сегодня специалисты будут брать пробы на городских пляжах для того, чтобы проверить, насколько это повлияло на состояние воды. На данный момент городские пляжи остаются закрытыми, купание на них запрещено”, - говорится в сообщении.

В горсовете отметили, что решение о возможном открытии пляжей будет приниматься по результатам анализов воды.

Источник происхождения пятна пока неизвестен. Чиновники написали письма в Госпотребслужбу, экологическую инспекцию с требованием разобраться в ситуации.

Напомним, в июле в Одесской области не рекомендовали купаться на девяти пляжах города.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве запрещено купаться на 10 пляжах, там вывешены красные флаги "купаться запрещено".