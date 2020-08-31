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У Запоріжжі заборонили купатися на всіх пляжах міста

Запоріжжя, Понеділок 31 серпня 2020 15:43
У Запоріжжі заборонили купатися на всіх пляжах міста
Фото: пляж в Запоріжжі (061.ua)
Автор: Максим Зайченко

У Запоріжжі заборонили купатися на міських пляжах. Напередодні у водах Дніпра фахівці виявили пляму невідомої речовини, яка за результатами аналізів виявилася шкідливою для здоров'я.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької міськради.

“Сьогодні фахівці будуть брати проби на міських пляжах для того, щоб перевірити, наскільки це вплинуло на стан води. На цю мить міські пляжі залишаються закритими, купання на них заборонено", - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що рішення про можливе відкриття пляжів буде прийматися за результатами аналізів води.

Джерело походження плями поки невідоме. Чиновники написали листа в Держспоживслужбу, екологічну інспекцію з вимогою розібратися в ситуації.

Нагадаємо, в липні в Одеській області не рекомендували купатися на дев'яти пляжах міста.

Також РБК-Україна писало, що у Києві заборонено купатися на 10 пляжах, там вивішені червоні прапори "купатися заборонено".

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