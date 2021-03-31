В Запорожье заминировали горсовет. Требуют поддержать петицию о запрете "Партии Шария" и ОПЗЖ

В Запорожье поступило сообщение о минировании здания городского совета. Из-за этого пришлось остановить сессию горсовета.
Об этом сообщает 061.ua.
Сообщение о минировании поступило секретарю горсовета Геннадию Наумову. Ему рассказали о заминировании здания. Это было сделано якобы с целью заставить депутатов принять обращение к Верховной раде о запрете деятельности "Партии Шария", а также поддержать петицию о запрете не только этой партии, но и "Оппозиционной платформы "За жизнь" (ОПЗЖ).
Ситуация развивалась во время очередной сессии горсовета, которую мэр Владимир Буряк остановил со словами "Такого еще не было" и объявил эвакуацию.
Интересно, что до этого перед зданием горсовета прошел митинг партии "Национального корпуса" с поддержкой закона о коллаборационизме. В НК опровергли причастность к возможному минированию, подчеркнув, что не выступали конкретно в поддержку этой петиции о запрете партий.
На месте работают полиция и спасатели и пока неизвестно, была ли найдена взрывчатка.
Сессия горсовета сегодня в любом случае не продолжится. Буряк подписал распоряжение о переносе заседания горсовета на 14 апреля.
Напомним, неделю назад президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за лжеминирование. Его приняли в начале марта.
Он предусматривает, что если объектами лжеминирования стали критически важные объекты инфраструктуры или здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов госвласти, или учреждения здравоохранения или учреждения образования, или если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, это наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. От конфискации имущества отказались.