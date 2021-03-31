У Запоріжжі замінували міськраду. Вимагають підтримати петицію про заборону Партії Шарія" і ОПЗЖ

Повідомлення про мінування надійшло секретарю міськради Геннадію Наумову. Йому розповіли про замінування будівлі. Це було зроблено начебто з метою змусити депутатів прийняти звернення до Верховної ради про заборону діяльності "Партії Шарія", а також підтримати петицію про заборону не тільки партії, але і "Опозиційної платформи "За життя" (ОПЗЖ).

Ситуація розвивалася під час чергової сесії міськради, яку мер Володимир Буряк зупинив зі словами "Такого ще не було" і оголосив евакуацію.

Цікаво, що до цього перед будівлею міськради відбувся мітинг партії "Національного корпусу" з підтримкою закону про колабораціонізмі. У ПК спростували причетність до можливого мінування, підкресливши, що не виступали конкретно в підтримку цієї петиції про заборону партій.

На місці працюють поліція і рятувальники і поки невідомо, чи була знайдена вибухівка.

Сесія міськради сьогодні в будь-якому випадку не продовжиться. Буряк підписав розпорядження про перенесення засідання міськради на 14 квітня.