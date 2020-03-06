В Запорожье закрыли 6 подпольных игорных заведений

Фото: обыски в игорном заведении (ssu.gov.ua)

Правоохранители изъяли почти 50 игровых автоматов

В Запорожье правоохранители разоблачили и прекратили деятельность 6 подпольных игорных заведений, которые действовали вопреки действующему законодательству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Следствие установило, что нелегальный бизнес организовали четверо жителей Запорожья. Игорные заведения были тщательно замаскированы, они работали без рекламы, а некоторые имели вывески об аренде или ремонте. На улицах вблизи заведений были установлены камеры видеонаблюдения.

"В подпольные заведения клиенты попадали исключительно по рекомендации и только после предварительной заявки на визит. "Входной билет" стоил 500 гривен", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что во время обысков в нелегальных заведениях были изъяты почти 50 игровых автоматов, черная бухгалтерия и деньги, полученные незаконным путем. Стоимость изъятого оборудования составляет более 750 тыс. гривен.

"В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам подпольных заведений", - добавили в службе.

Напомним, ранее сообщалось, что за три месяца Офис генпрокурора прекратил деятельность более тысячи нелегальных игорных заведений. По словам экс-генпрокурора, за каждым игорным бизнесом стоит прокурор или сотрудник полиции.

Также РБК-Украина писало, что после принятия решения Кабмина о запрете распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей, правоохранительные органы прекратили деятельность почти 5,3 тысячи игровых заведений в Украине.