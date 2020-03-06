У Запоріжжі закрили 6 підпільних гральних закладів

Фото: обшуки в гральному закладі (ssu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили майже 50 гральних автоматів

У Запоріжжі правоохоронці викрили та припинили діяльність 6 підпільних гральних закладів, які діяли всупереч чинному законодавству. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Служби безпеки України.

Слідство встановило, що нелегальний бізнес організували четверо мешканців Запоріжжя. Гральні заклади було ретельно замасковані, вони працювали без реклами, а деякі мали вивіски про оренду чи ремонт. На вулицях поблизу закладів було встановлено камери відеонагляду.

"До підпільних закладів клієнти потрапляли виключно за рекомендацією і лише після попередньої заявки на візит. "Вхідний квиток" коштував 500 гривень", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що під час обшуків у нелегальних закладах було вилучено майже 50 гральних автоматів, чорну бухгалтерію та гроші, одержані незаконним шляхом. Вартість вилученого обладнання становить понад 750 тис. гривень.

"У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення про підозри організаторам підпільних закладів", - додали у службі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за три місяці Офіс генпрокурора припинив діяльність понад тисячі нелегальних гральних закладів. За словами екс-генпрокурора, за кожним гральним бізнесом стоїть прокурор або співробітник поліції.

Також РБК-Україна писало, що після ухвалення рішення Кабміну про заборону поширення грального бізнесу під виглядом державних лотерей, правоохоронні органи припинили діяльність майже 5,3 тисячі ігрових закладів в Україні.