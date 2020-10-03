В Запорожье задержали "минера" электростанций, который требовал миллиард долларов

Правоохранители задержали мужчину, который сообщил о минировании всех электростанций Украины. Он требовал передать ему один миллиард долларов по указанному адресу.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается в сообщении, звонок поступил 2 октября в 13:45. После этого к Днепровской гидроэлектростанции сразу прибыли наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа полиции, сотрудники взрывотехнической службы, кинологи, а также все службы экстренной помощи.

В ходе осмотра места происшествия информация о замене не нашла своего обоснованного подтверждения: взрывоопасных веществ и устройств обнаружено не было.

Сотрудники СБУ установили, что звонок поступил с территории Запорожской областной психиатрической больницы. Как выяснилось, ложное сообщение о заминировании дал житель города Васильевки 1974 года рождения, который в настоящее время находится в больнице. Правоохранители изъяли две сим-карты и мобильный телефон, с которого был совершен звонок о минировании.

Действия квалифицированы по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Начато досудебное расследование.

Напомним, "минера" моста Метро в Киеве выпустили из психитарической большиницы. Виталия Ткаленко решением суда освободили и назначили для него домашний арест.

Отметим, в начале лета неизвестный сообщил о минировании моста "Метро" в Киеве. В связи с этим было перекрыто движение на мосту и закрыты некоторые станции метрополитена. Позже стало известно, что "минер" житель Вишневого Киево-Святошинского района. Правоохранители взрывчатки не обнаружили. Мужчине объявили подозрение в ложном сообщении о минировании, которое повлекло тяжкие последствия.