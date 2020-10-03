У Запоріжжі затримали "мінера" електростанцій, який вимагав мільярд доларів

Правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування всіх електростанцій України. Він вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною адресою.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як зазначається в повідомленні, дзвінок надійшов 2 жовтня о 13:45. Після цього до Дніпровської гідроелектростанції одразу прибули наряди патрульної поліції, слідчо-оперативна група поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи, а також всі служби екстреної допомоги.

В ході огляду місця події інформація про замінювання не знайшла свого обґрунтованого підтвердження: вибухонебезпечних речовин та пристроїв виявлено не було.

Співробітники СБУ встановили, що дзвінок надійшов з території Запорізької обласної психіатричної лікарні. Як з’ясувалося, неправдиве повідомлення про замінування надав мешканець міста Василівки 1974 року народження, який на даний час перебуває в лікарні. Правоохоронці вилучили дві сім-карти та мобільний телефон, з якого був здійснений дзвінок про мінування.

Дії кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, "мінера" мосту Метро в Києві випустили з психлікарні. Віталія Ткаленка рішенням суду звільнили з психлікарні та призначили для нього домашній арешт.

Відзначимо, на початку літа невідомий повідомив про мінування мосту "Метро" в Києві. У зв'язку з цим був перекритий рух на мосту та закриті деякі станції метрополітену. Пізніше стало відомо, що "мінер" житель Вишневого Києво-Святошинського району. Правоохоронці вибухівки не виявили. Чоловіку оголосили підозру у неправдивому повідомленні про мінування, яке спричинило тяжкі наслідки.