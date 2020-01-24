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В Харькове ночью взорвали банкомат

Новости » Общество     24.01.2020 - 11:06
В Харькове ночью взорвали банкомат
Фото: место происшествия (npu.gov.ua)

Сумма нанесенного ущерба устанавливается

В Харькове ночью взорвали банкомат и похитили из него деньги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии в отделении по улице Льва Ландау в полицию поступило в 03:08. В результате взрыва пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

В результате происшествия произошло возгорание помещения, которое было ликвидировано спасателями. По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Полицейские провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Слободского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

РБК-Украина писало, что в среду, 25 декабря 2019 года, около 3:28 на улице Академика Волкова неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги.

Ранее в Запорожье в ночь на 18 октября 2019 года неизвестные взорвали банкомат, местные правоохранители открыли уголовное дело.

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